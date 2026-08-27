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Şırnak'ta Adli Koordinasyon Toplantısı

Şırnak'ta Adli Koordinasyon Toplantısı
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Şırnak Valisi Birol Ekici, beraberindeki protokol ile birlikte, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ile bir araya gelip kentteki adli konuları görüştü.

Şırnak Valisi Birol Ekici, beraberindeki protokol ile birlikte, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ile bir araya gelip kentteki adli konuları görüştü.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'tan oluşan heyet, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ile makamında bir araya geldi. Adli Konuların değerlendirildiği ziyarette, Şırnak genelinde yürütülen adli hizmetler, güvenlik ve adalet mekanizmaları arasındaki koordinasyon ile kentteki hukuki süreçler detaylıca masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen görüşmede, adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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