AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Şırnak Valisi, Çığda Yaralanan Operatörü Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan dozer operatörü İrfan Cin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Çığ altında kalan dozerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Beytüşşebap ilçesinde karla kaplı yolları açarken çığ altında kalarak yaralanan operatörü ziyaret etti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yolunu açmaya çalıştığı sırada çığ düşmesi sonucu kara saplanan ve çığ altında kalan dozer operatörü İrfan Cin, askerler tarafınsan kurtarılmıştı. Vali Birol Ekici, Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, Cin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Öte yandan çığ altında kalan dozerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
img

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
img

Derbi öncesi çok konuşulacak detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İsrail'den cenaze töreni sırasında Hizbullah'a gözdağı
Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Erdoğan 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.