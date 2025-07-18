Şırnak: Terörsüz Türkiye ile Turizmde Yeni Bir Çağ Başladı

Şırnak, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte motor, trekking, kamp ve inanç turizmi kapsamında ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Şırnak ve çevresindeki keşfedilmemiş alanlar insanların ilgisini çekerken, ziyaretçiler bu bakir alanları görmek için yüzerce kilometre mesafe katederek bölgeye geziler düzenliyor. Amasya'dan gelen motorcu Mustafa Şimşek, "Biz Amasya'dan yola çıktık, 2 arkadaşta Samsun'dan bize katıldı. Memleketimizin güzel coğrafyası, doğuyu çok seviyoruz. Sivas, Malatya, Elazığ, Siirt, Batman üzerinden, bir gece Siirt'te kaldık, daha sonra Eruh ve Şırnak'a geldik. Gerçekten doğa harikası bir yer. Çok güvenli bir memleket. Gayet huzur içerisinde buraya gelinebilir. Buralarda çok rahat geziliyor. İnsanları çok güzel, çok cana yakın. Bir saat içerisinde çok güzel insanlarla tanıştık. Memleketimizin güzel bir coğrafyası. Buralara gönül rahatlığıyla gelebilirler. Buralar görülebilir, çok beğendik. Şırnak, Hakkari ve Van dolaşıyoruz. Buraların güvenli olduğunu biliyoruz. Rahat olduğunu biliyoruz. Buralarda rahatlıkla gezebiliyoruuz. Yani biz buralara herkesi bekliyoruz" dedi.

Samsun'dan gelen motorcu Fatih Barış da, "Şırnak da çok güzel artık, bu terör sıkıntısının ortadan kalkmasıyla birlikte buralar gezilebilir. Doğa harikası yerler görülebilir. Bu güzel insanlar tanınabilir. Çok güzel bir yer" diye konuştu. - ŞIRNAK