Vahşi hayvan saldırısında 35 koyun telef oldu, devlet yaraları sardı

Vahşi hayvan saldırısında 35 koyun telef oldu, devlet yaraları sardı
Şırnak Yeşilyurt Mahallesi'nde vahşi hayvanlar 35 koyunu telef etti, 20 koyunu yaraladı. Vali Birol Ekici'nin talimatıyla mağdur Hasan Ertak'a 10 koyun hibe edildi. Devletin üreticinin yanındayız mesajı verildi.

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bir ağıla giren vahşi hayvanlar, Hasan Ertak'a ait küçükbaş hayvanlara büyük zarar verdi. Şırnak Valisi Birol Ekici'nin talimatı ile mağdur vatandaşa 10 koyun hibe edildi.

23 Aralık 2025'te vahşi hayvanlar, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Hasan Ertak isimli vatandaşın koyun ağılına girerek 35 koyunu telef etmiş, 20 koyunu ise yaralamıştı. Meydana gelen olay nedeni ile hem maddi hem de manevi zarar uğrayan Ertak'a Şırnak Valisi Birol Ekici sahip çıktı.

Mağduriyetin valiliğe bildirilmesi üzerine Şırnak Valisi Birol Ekici'nin talimatıyla harekete geçildi. Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, zarar gören üreticiye destek sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Ertak'a Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin tarafından 10 koyun teslim edilerek bir nebze de olsa yaşanan kaybın telafi edilmesi amaçlandı.

Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu vurgulayan yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtirken, mağdur vatandaş Hasan Ertak ise destekten dolayı Vali Birol Ekici ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
