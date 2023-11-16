Şırnak'ta üniversite öğrencilerinden Filistin'e yardım kampanyası

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi öğrencileri tarafından geliri Filistin'e bağışlanmak üzere yardım kampanyası düzenledi.

Siyonist işgal rejiminin Filistin'e yönelik sürdürmekte olduğu vahşi saldırılar neticesinde oluşan ağır tahribat ve mağduriyetleri giderme adına başlatılan yardım çalışmaları çerçevesinde, Şırnak Üniversitesi Genç Erdemliler Topluluğu, üniversite kampüsünde yardım kampanyası düzenledi. Gelirinin Gazze'ye gönderileceği yardım kampanyasında, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı yemek, tatlı ve el işleri satışa sunuldu. Yardım kampanyasından toplanan gelirler Gazze'ye ulaştırılacak.

Yapılan vahşeti unutmama adına bu etkinliğin yapılmasına sevindiğini söyleyen Hayrettin Alabalık, "Üniversite bünyesinde böyle etkinliklerin olması güzel. İnsanların bazı şeyleri unuttuğunu gördüğümüz için bu etkinliklerin olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin farkındalığını bulabilirsek çok güzel olur. Elimizden geldiğini yaparak Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Umarım bu vahşi saldırırlar tez zamanda biter ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanır inşallah" dedi.

Yardım kampanyasından elde edilecek geliri Gazze'ye göndereceklerini belirten Fatime Furkan, "Bizler de bir nebze olsun Gazze'deki kardeşlerimize yardım olsun diye öğrenci arkadaşlarımızla ve buradaki idareci hocalarımızla beraber bu şekilde bir yardım kampanyası düzenledik ve oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak istedik" diye konuştu.

Amaçlarının iyilik bilincini diri tutmak olduğunu belirten Selman Uçar, "Şırnak üniversitesi genç erdemliler topluluğu olarak üniversitemiz kampüsünde bir günlük Gazze yararına etkinlik düzenledik. Buradan elde edeceğimiz gelirin hepsini Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz. Bu etkinliği yapmamızın temel amacı hem yardımlaşma bilinci ve şuurunu hem de Kudüs davasının şuur ve bilincini her daim diri tutmaktır. Etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım gösteren herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.