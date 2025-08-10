Şırnak'ta Şehit oğluna yürekleri ısıtan sürpriz

Şırnak'ta Şehit oğluna yürekleri ısıtan sürpriz
Kuzey Irak'ta 14 Ocak 2020'de yürütülen Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in emaneti küçük oğlu Furkan, doğum gününde anlamlı bir sürprizle sevindirildi.

Şırnak Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, İdil ilçesi Tepeköy nüfusuna kayıtlı şehidin evini ziyaret ederek Furkan için doğum günü pastası ve hediyelerle geldi. Pastanın mumlarını üflerken gözlerindeki mutluluk, ailesinin ve konukların yüreğini ısıttı.

Yetkililer, şehitlerin geride bıraktığı emanetlerin en kıymetlileri olduğunu vurgulayarak, "Onların yalnız olmadığını hissettirmek boynumuzun borcu" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
