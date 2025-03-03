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Şırnak'ta Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Şırnak'ta Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi
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Şırnak'ta Kato Dağı'ndan Beytüşşebap ilçe merkezine 'Zararlı alışkanlıklarla mücadele ve sağlıklı yaşamı seç' sloganıyla sağlık yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Kato Dağı'ndan Beytüşşebap ilçe merkezine sağlık yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçede 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Zararlı alışkanlıklarla mücadele ve sağlıklı yaşamı seç" sloganı ile düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Gönüllü gençlerin dev Türk bayrağı ve pankartlı yürüyüşü 2 kilometre boyunca sürdü. Öğrencilerden Pelşin Uysal, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Sağlıklı yaşamayı tercih edin, sigaradan ve alkolden uzak durun" dedi.

Nehir Ataman ise, güzel bir yürüyüş yaptıklarını belirterek, sağlıklı bir yaşam için el ele verme çağrısında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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