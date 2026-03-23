Şırnak'ta polis Nevruz etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıttı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevruz etkinliklerinde çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtarak kutlamalara coşku kattı. Güvenlik önlemleri ve sıcak yaklaşım sayesinde kutlamalar huzur içinde gerçekleştirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz etkinliklerine katılan çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtarak coşkularına renk kattı. Kentte geçmiş yıllarda zaman zaman gerginlik ve olaylarla gündeme gelen Nevruz kutlamaları, bu yıl çocukların neşesi ve güvenlik güçlerinin sıcak yaklaşımıyla farklı bir atmosfere sahne oldu.

Nevruz alanında görev yapan polis ekipleri, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek pamuk şeker ve balon ikramında bulundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocukların mutluluğu dikkat çekerken, aileler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alınan güvenlik önlemleri ve toplum odaklı yaklaşım sayesinde kutlamalar huzur içinde gerçekleşti. Toplum Destekli Polislik ekiplerinin sahadaki aktif rolü, vatandaşlarla kurulan samimi diyalog ve özellikle çocuklara yönelik jestler, Nevruz'un birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu ön plana çıkardı. Güvenlik güçlerinin bu yaklaşımı, kutlamaların olaysız tamamlanmasında önemli rol oynadı.

Vatandaşlar, geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların aksine bu yıl Nevruz'un gerçek anlamına uygun şekilde kutlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
