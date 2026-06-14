Haberler

Kalp krizi geçirerek vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirerek vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ömer Mesteki, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Mesteki, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ömer Mesteki, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Mesteki'nin ölüm haberini alan Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan aile evine Türk bayrakları asıldı. Mesteki'nin vefat haberini alan yakınları baba ocağına akın etti. Mesteki'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı

Hamaney'den anlaşma sonrası ayaklanan İran halkına bir çağrı var
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı

Suriye'den Gaziantep hamlesi! Yeni dönem başlıyor
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı

Forma hediyesinden çok o detay konuşuldu
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar