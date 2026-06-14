Kalp krizi geçirerek vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ömer Mesteki, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.
Şırnak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Mesteki, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ömer Mesteki, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Mesteki'nin ölüm haberini alan Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan aile evine Türk bayrakları asıldı. Mesteki'nin vefat haberini alan yakınları baba ocağına akın etti. Mesteki'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı