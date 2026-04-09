Şırnak'ta üretilen testiler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Şırnak'ta üretilen testiler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
Şırnak'ın İdil ilçesinde açılan kurslarda yüzlerce kadın, kendi motifleriyle yüz yıllık testiler yaparak geleneklerini yaşatıyor. Üretim, hediyelik eşyalar olarak dünya genelinde satışa sunuluyor.

Şırnak'ta devletin açtığı kurslarda yüz yıllık testiler yeniden hayat buluyor. Yüzlerce kadın tarafından yapılan testiler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yüzlerce kadının yaptığı hediyelik eşyalar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kadınlar, yıllardır süregelen geleneği kendi motifleriyle yaşatıyorlar. Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezi ortaklığında açılan kurslarda yüzlerce kadın tanesini 2 bin 500 liradan sattığı hediyelik ve çeyizlik eşyaları dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Hatice Işık isimli kursiyer, "İdil'in simgesini taşıyan testiler yapıyoruz. Bunlar bize özel geliyor biz ise yüz yıldır devam eden çalışmayı yaşatmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız burada koç ve üzüm bağlarını kullanıyoruz. Buranın simgesi koç ve üzüm o yüzden renk renk yapıyoruz. Tanesini 2 bin 500 liradan satıyoruz. İlçemize özgü bir şey yoktu artık var. Magnet yapıyoruz. Tanesini bir haftada yapıyoruz. Hem çeyizlik hem de hediyelik olarak satıyoruz" dedi.

Hayata geçen projeyle kurslara gelen kadınlar testilere koç ve üzüm salkımlarını nakşederek yapıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

Eski Sovyet ülkesinden Putin'i küplere bindirecek karar
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

Eski Sovyet ülkesinden Putin'i küplere bindirecek karar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"