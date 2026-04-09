Şırnak'ta üretilen testiler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Şırnak'ta devletin açtığı kurslarda yüz yıllık testiler yeniden hayat buluyor. Yüzlerce kadın tarafından yapılan testiler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yüzlerce kadının yaptığı hediyelik eşyalar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kadınlar, yıllardır süregelen geleneği kendi motifleriyle yaşatıyorlar. Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezi ortaklığında açılan kurslarda yüzlerce kadın tanesini 2 bin 500 liradan sattığı hediyelik ve çeyizlik eşyaları dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Hatice Işık isimli kursiyer, "İdil'in simgesini taşıyan testiler yapıyoruz. Bunlar bize özel geliyor biz ise yüz yıldır devam eden çalışmayı yaşatmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız burada koç ve üzüm bağlarını kullanıyoruz. Buranın simgesi koç ve üzüm o yüzden renk renk yapıyoruz. Tanesini 2 bin 500 liradan satıyoruz. İlçemize özgü bir şey yoktu artık var. Magnet yapıyoruz. Tanesini bir haftada yapıyoruz. Hem çeyizlik hem de hediyelik olarak satıyoruz" dedi.

Hayata geçen projeyle kurslara gelen kadınlar testilere koç ve üzüm salkımlarını nakşederek yapıyor. - ŞIRNAK

