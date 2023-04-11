- Şırnak'ta etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

ŞIRNAK - Şırnak'ta kent genelinde etkisini gösteren sağanak, yerini sise bıraktı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamanın meydana geldiği şehirde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu. Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, aşırı hız ve halatlı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.