Şırnak'ta 3 bin aileye umut olan hizmet: Yemek üretim süreci yerinde incelendi

Şırnak'ta ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 bin aile için sürdürülen yemek üretim sürecini yerinde inceleyerek yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Vakfın yürüttüğü proje çerçevesinde her gün binlerce aileye ulaştırılmak üzere hazırlanan yemeklerin üretim aşamalarını yakından takip eden Alpaslan, çalışmaların işleyişini detaylı şekilde gözlemledi. Üretim alanını gezen Alpaslan, hazırlık, paketleme ve sevkiyat süreçleri hakkında bilgi alarak hizmetin etkinliğini değerlendirdi. İnceleme sırasında özellikle hijyen standartları, üretim kapasitesi, dağıtım organizasyonu ve hizmetin sürdürülebilirliği gibi kritik başlıklar ele alındı. Yetkililer, yemek desteğinin düzenli ve planlı bir sistem içerisinde yürütüldüğünü, ihtiyaç sahibi ailelere kesintisiz şekilde ulaştırıldığını ifade etti. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını güçlendiren bu hizmetin, toplumun dezavantajlı kesimlerine önemli bir destek sunduğu vurgulandı. Şırnak'ta hayata geçirilen bu örnek uygulamanın, sosyal devlet anlayışının sahadaki güçlü yansımalarından biri olduğu belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı