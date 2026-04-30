Haberler

Şırnak'ta 3 bin aileye umut olan hizmet: Yemek üretim süreci yerinde incelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 bin aile için sürdürülen yemek üretim sürecini yerinde inceleyerek yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Vakfın yürüttüğü proje çerçevesinde her gün binlerce aileye ulaştırılmak üzere hazırlanan yemeklerin üretim aşamalarını yakından takip eden Alpaslan, çalışmaların işleyişini detaylı şekilde gözlemledi. Üretim alanını gezen Alpaslan, hazırlık, paketleme ve sevkiyat süreçleri hakkında bilgi alarak hizmetin etkinliğini değerlendirdi. İnceleme sırasında özellikle hijyen standartları, üretim kapasitesi, dağıtım organizasyonu ve hizmetin sürdürülebilirliği gibi kritik başlıklar ele alındı. Yetkililer, yemek desteğinin düzenli ve planlı bir sistem içerisinde yürütüldüğünü, ihtiyaç sahibi ailelere kesintisiz şekilde ulaştırıldığını ifade etti. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını güçlendiren bu hizmetin, toplumun dezavantajlı kesimlerine önemli bir destek sunduğu vurgulandı. Şırnak'ta hayata geçirilen bu örnek uygulamanın, sosyal devlet anlayışının sahadaki güçlü yansımalarından biri olduğu belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı