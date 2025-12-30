Haberler

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı uçuşlara açıldı
Güncelleme:
Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılan Şerafettin Elçi Havalimanı, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte yeniden uçuşlara açıldı. Havalimanı ekipleri, pist ve apronu kardan temizleyerek uçuşları güvenli hale getirdi.

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile dün uçuşlara kapatılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı bugün yeniden uçuşlara açıldı.

Cizre'deki kar yağışı nedeni ile dün Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal edilmiş ve havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanı ekipleri uçak pisti ve apronu kardan temizleyip uçuşlara hazır hale getirdi. Ankara'dan havalanan uçak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına güvenli bir şekilde indi. Uçuşlara yeniden açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bugün 8 uçak seferinin daha yapılacağı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
