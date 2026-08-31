Haberler

Şırnak Havalimanı'nda Temmuz Ayında 41 Bin Yolcu

Şırnak Havalimanı'nda Temmuz Ayında 41 Bin Yolcu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı temmuz ayında 41 bin 166 iç hat yolcusuna hizmet verdi. Yılın ilk 7 ayında toplam yolcu sayısı 256 bin 586'ya, uçak trafiği 3 bin 561'e ve yük trafiği 2 bin 960 tona ulaştı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı temmuz ayında 41 bin 166 yolcuya hizmet verdi. Yılın ilk 7 ayında ise bu rakam 256 bin 586 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2026 yılı temmuz ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 41 bin 166 oldu. Temmuz ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 661'e ulaştı. Yük trafiği ise haziran ayında toplamda 478 ton oldu. 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde ise yolcu trafiği 256 bin 586, uçak trafiği 3 bin 561, yük trafiği ise 2 bin 960 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi

Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi
Telefon görüşmesinden dakikalar sonra kan aktı! 30 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Telefon görüşmesi sonu oldu
Oğlunun ölüm haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Genç adam kazada öldü, haberin ulaştığı evden bir cenaze daha çıktı
One More International’da neler oluyor? Distribütörler ödemelerini bekliyor, yönetimde ayrışma iddiası

One More International’da neler oluyor? Ödeme yok, ayrışma iddiası var
İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi! Merz: Hepsi meşru müdafaa değil

İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi