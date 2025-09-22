Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak Silopi'de Güvenlik Çalışmalarını İnceledi
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Silopi ilçesindeki güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi, emniyet yetkilileriyle görüşerek bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Silopi ilçesinde güvenlik çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Sazak, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından yapımı süren İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Programı kapsamında ilçedeki Sanat Sokağı'na geçen Sazak, burada vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel