Haberler

Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak Silopi'de Güvenlik Çalışmalarını İnceledi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak Silopi'de Güvenlik Çalışmalarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Silopi ilçesindeki güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi, emniyet yetkilileriyle görüşerek bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Silopi ilçesinde güvenlik çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Sazak, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından yapımı süren İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Programı kapsamında ilçedeki Sanat Sokağı'na geçen Sazak, burada vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın aşk dosyası: Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanıyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri kabarık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.