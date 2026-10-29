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Şırnak Beytüşşebap'ta küçük çocuk yağmurda 5 kilometre askerlerin geçişine eşlik etti

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Şırnak Beytüşşebap'ta küçük çocuk yağmurda 5 kilometre askerlerin geçişine eşlik etti
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Beytüşşebap'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında küçük çocuk, yağmurda askerlerin kortejine eşlik ederek 5 kilometre yürüdü. Annesi, bu gururu yaşattığı için çocuğuna teşekkür etti ve Cumhuriyet'in 103. yılını kutladıklarını, en büyük mirasın Cumhuriyet olduğunu söyledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında küçük çocuğun askerlerin kortejine eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kutlamalarda yağmurlu havada askerlere eşlik eden minik çocuk, 5 kilometre yürüdü. Çocuğun bando eşliğindeki kortejde askerlere eşlik etmesi renkli görüntü oluşturdu. Çocuğun annesi, kendisine bu gururu yaşattığı için çocuğuna teşekkür ettiğini belirterek, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladıklarını, onlara bırakacakları en büyük mirasın Cumhuriyet olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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