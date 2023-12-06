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Şırnak Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

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Şırnak Belediyesi, araç filosunu 45'ten 118'e çıkartarak güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yeni alınan araçların tanıtımını yaparak halka daha kaliteli hizmet vereceklerini belirtti.

Şırnak Belediyesi, araç filosunu 45'ten 118'e çıkartarak güçlendirmeye devam ediyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye bütçesi ile alınan 2 adet 6x4 kaya damperli kar küreme aracı ve 1 adet 6x4 çöp konteyneri dezenfekte araçlarının tanıtımını yaptı. Yarka, göreve geldiklerinde belediyenin araç filosunun 45 olduğunu, ancak yaptıkları çalışmalar ile bu sayıyı 118'e çıkardıklarını ve 8 aracın daha alımı için ihale aşamasında olduklarını ifade etti. Başkan Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 3 yeni araç kazandırdıklarını söyledi. Aldıkları yeni araçlarla belediyedeki araç sayısının 118'e yükseldiğini ifade eden Yarka, "45 olan araç sayımızı yeni araçlarımızla 118'e yükseltmiş olduk. 73 aracı belediyemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2 aracımız kaya damperli, biri de temizlik dezenfekte aracı. Bunları belediyemizin bütçesiyle aldık" dedi.

Yarka, ayrıca itfaiye, su tankeri, minibüs, et taşıma aracı, traktör, cenaze aracı, su tankeri ve küçük vidanjör olmak üzere 8 aracı daha belediyeye kazandırmak için ihale çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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