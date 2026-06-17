Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "SİPER 2 manevra yapan hedefi başarıyla imha etti"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2 manevra yapan hedefi başarıyla imha etti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2'nin manevra yapan hedefi başarıyla imha ettiğini açıkladı. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2, manevra yapan hedefi başarıyla imha etti. SİPER 2 sistemi, SiPER 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacak. Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı