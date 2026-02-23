Haberler

Sinoplu Emeklinin 38 Yıllık Pul Tutkusu

Güncelleme:
52 yaşındaki emekli Muhammed Güner, ortaokul yıllarında başladığı pul koleksiyonu tutkusunu 38 yıldır sürdürüyor. 1938 yılından günümüze uzanan 3 binden fazla nadide pulu bulunan Güner, her birine büyük titizlikle bakıyor.

Mustafa Usta

(SİNOP) -

Sinop'ta yaşayan 52 yaşındaki emekli Muhammed Güner, ortaokul yıllarında başladığı pul koleksiyonu tutkusunu 38 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Güner'in 1938 yılından günümüze uzanan 3 binden fazla nadide pulu bulunuyor.

Sinop'ta ikamet eden 52 yaşındaki emekli Muhammed Güner, ortaokul yıllarında eline geçen bir defterle filateli dünyasına adım attı. Güner, 38 yıldır dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından pulları biriktiriyor. Koleksiyonunda 1938 yılından bu yana basılmış, her biri farklı bir tarihi ve hikayeyi barındıran 3 binin üzerinde pul bulunuyor.

Pullarını evindeki raflarda özenle saklayan Güner, koleksiyonunun bakımı için büyük titizlik gösteriyor. Pulların zarar görmemesi için cımbızla çalışan ve asla üst üste gelmemelerine özen gösteren Güner, onlara adeta çocukları gibi bakıyor.

Koleksiyon serüvenini sadece biriktirmekle sınırlamayan Güner, süreci disiplinli bir şekilde takip ediyor. PTT Ankara Genel Müdürlüğü'ne üyeliği bulunan emekli koleksiyoncu, güncel basılan pulları düzenli olarak temin ederek arşivini güncel tutuyor. Eski seriler için ise Türkiye genelindeki diğer koleksiyoncularla irtibata geçerek takas ve satın alma yoluyla eksiklerini tamamlıyor.

Koleksiyon defterlerinin sayfalarını çevirdikçe farklı dünyalara daldığını belirten Muhammed Güner, bu tutkunun kendisine büyük bir huzur verdiğini ifade ediyor.

