Sinop Üniversitesi Rektörü Gazetecilerle Buluştu

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, Sinoplu gazeteciler ile bir araya geldi. Basın mensuplarını tebrik eden Taşdemir, "Basın mensupları, toplumun sesidir" dedi.

Gazetecilerin toplum için önemli bir görevde bulunduklarını dile getiren Rektör Taşdemir, "Gazetecilik, kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler, toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Siz değerli basın mensuplarımız, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirerek toplumumuzun aydınlanmasına katkı sağlıyorsunuz" diye konuştu.

Sinop basınını yakından takip ettiğini belirten Taşdermir, "Sinop Üniversitesi olarak, gazetecilerin şehrimiz ve ülkemiz için barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesindeki öneminin farkındayız. ve değerli çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Basın mensupları, toplumun sesidir. Bu rolünüzü üstlenirken gösterdiğiniz özveriye şahitlik etmek, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programa; Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve basın mensupları katıldı. - SİNOP