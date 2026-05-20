Sinop'ta gençler doğanın izini sürdü

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Kulübü öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİDES programı kapsamında yürütülen "Bilimden Doğaya Gençlik" projesinin kapanış etkinliği kapsamında Ayancık Akgöl ve İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'na gezi düzenlendi.

Doğa ile iç içe geçirilen etkinlik programı kapsamında ilk olarak göl çevresinde yürüyüş yapan öğrenciler, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Fen Bilimleri Kulübü üyesi gençler, gezi boyunca bölgeye özgü farklı bitki türlerini de doğal ortamlarında yerinde inceleyerek akademik bilgilerini sahada pekiştirdi. Ardından Türkiye'nin önemli doğal oluşumlarından biri olan İnaltı Mağarası'nı ziyaret eden üniversiteliler, mağaranın etkileyici ve mistik atmosferini deneyimledi.

Kulüp yetkilileri, gençlerin sosyal ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - SİNOP

