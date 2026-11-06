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Sinop Üniversitesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant kuruldu

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Sinop Üniversitesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant kuruldu
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Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant kuruldu. Stantta öğrencilere organ bağışı süreci anlatıldı; hayattayken karar vermenin önemi vurgulanırken beyanın e-Nabız ve e-Devlet üzerinden oluşturulabildiği belirtildi.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla stant kuruldu.

Stantta öğrencilere organ bağışı ve bağış süreci hakkında bilgi verildi. Organ bağışı kararının hayattayken verilmesinin önemine vurgu yapılarak, bağış beyanının e-Nabız ve e-Devlet üzerinden dijital ortamda da oluşturulabildiği anlatıldı.

Bilgilendirmelerde, vefat sonrası organ bağışının yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken beyin ölümü gerçekleşen ve organları tıbben uygun bulunan kişilerden yapılabildiği belirtildi. Organ bağışında bulunmak isteyenlerin, yaşarken bu konudaki iradelerini ortaya koymalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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