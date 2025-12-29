Haberler

Sinop Türkeli'de Heyelan Yolu Kapattı

Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Düzler-Celaller grup yolu üzerindeki yol ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, bölgeye sevk edilerek temizleme çalışmalarına başladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Düzler-Celaller grup yolu üzerinde meydana gelen heyelan sonrası Yazıcı köyü mevkiinde yol ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, bölgeye sevk edilerek iş makineleriyle yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizledi.

Yol güzergahında kontroller sürüyor.

