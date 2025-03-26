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Sinop'un Mertoğlu Köyü'nde Geleneksel İftar Buluşması Gerçekleştirildi

Sinop'un Mertoğlu Köyü'nde Geleneksel İftar Buluşması Gerçekleştirildi
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Sinop'un Mertoğlu köyünde düzenlenen geleneksel iftar programına Vali Mustafa Özarslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Özarslan, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Ramazan'ın kardeşlik ruhunu canlandırdığını vurguladı.

Sinop'un Mertoğlu köyünde geleneksel iftar buluşması protokolün ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Mertoğlu Köyü Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen iftara eşi Reva Beray Özaarslan ile katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan yaptığı konuşmada Ramazan'ın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Özaarslan, "Allah böyle Ramazanları tekrar nasip etsin diyorum. Sofralarımız bereketli olsun inşallah. Ben de eşimle beraber ilk defa köylülerimizle beraber köy iftarında bulunuyoruz. Sağ olsun bütün köy muhtarlarımız iftarlar yapıyorlar, köylerimizde bir araya geliyorlar. Kardeşlik ruhunu tekrardan canlandırıyorlar" dedi.

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal da geleneksel iftar programlarına katılan herkese teşekkür etti.

İftar programına ayrıca Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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