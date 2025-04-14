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Sinop'ta Zehir Tarlasına Operasyon: 31 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'ta zehir tarlasına baskın: 31 bin kök kenevir ele geçirildi

Sinop'ta jandarmanın dikkatli takibiyle büyük uyuşturucu operasyonu

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde bir tarlaya düzenlenen operasyonda 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yakalanan M.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine yönelik sürdürdükleri istihbari çalışmalar sonucu Gerze ilçesinde M.T.'nin kullanımında bulunan tarlada arama yaptı. Yapılan adli aramada, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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