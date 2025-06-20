Sinop'ta Yüzen Ayı Görüntülendi

Sinop'ta yüzen ayı kameralara yansıdı

SİNOP - Sinop'un Saraydüzü ilçesi Boyabat Barajı'nda yüzen ayı görüntülendi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Boyabat Barajında yüzen bir ayı görüntülendi. Boyabat Barajı'na balık tutmak için giden amatör balıkçılar, tekne ile açıldıkları esnada barajda yüzen bir ayının olduğunu gözlemledi. Balıkçılar, karşılaştıkları sıra dışı anı ölümsüzleştirmek adına hemen cep telefonlarına sarılarak görüntü almaya başladı.