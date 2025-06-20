Sinop'ta Yüzen Ayı Görüntülendi
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Boyabat Barajı'nda amatör balıkçılar, yüzen bir ayı ile karşılaştı ve bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
Sinop'ta yüzen ayı kameralara yansıdı
SİNOP - Sinop'un Saraydüzü ilçesi Boyabat Barajı'nda yüzen ayı görüntülendi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Boyabat Barajında yüzen bir ayı görüntülendi. Boyabat Barajı'na balık tutmak için giden amatör balıkçılar, tekne ile açıldıkları esnada barajda yüzen bir ayının olduğunu gözlemledi. Balıkçılar, karşılaştıkları sıra dışı anı ölümsüzleştirmek adına hemen cep telefonlarına sarılarak görüntü almaya başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel