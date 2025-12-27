Haberler

Sinop'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Sinop Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 12, Erfelek'te 22 köy yolunun araç geçişine kapandığını duyurdu. Karayolları ekiplerinin yol açma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

(SİNOP) - Sinop Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 12, Erfelek'te 22 köy yolunun araç geçişine kapalı olduğunu bildirerek "Ayancık-Türkeli Devlet yolu, Ayancık-Sakız İl yolu, Ayancık-Erfelek İl yolu, Sinop-Boyabat Devlet Yolu, Dikmen-Durağan İl yolunda Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylere ulaşım kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, merkezde 12, Erfelek'te 22 köy yolunun kardan dolayı araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yol açma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor. Erfelek/Ayancık Yolu, Sinop/Boyabat Yolu Valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirilen kış tedbirleri kapsamında; İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollarımızı ulaşıma açık tutmak için Karayolları ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ayancık-Türkeli Devlet yolu, Ayancık-Sakız İl yolu, Ayancık-Erfelek İl yolu, Sinop-Boyabat Devlet Yolu, Dikmen-Durağan İl yolunda Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın olumsuz yol koşullarında dikkatli ve duyarlı olmaları ve mevsim şartlarına uygun kış lastiği kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz."

