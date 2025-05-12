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Sinop'ta Yağmur Duası Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Sinop'ta Yağmur Duası Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti
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Sinop'un Boyabat ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel yağmur duası etkinliği bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar, kurak bahar sonrası rahmet yağması için dualar etti.

Sinop'ta yağmur duası etkinliği

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çattepe köyünde, her yıl geleneksel olarak farklı köylerde düzenlenen yağmur duası etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Vatandaşların okulun bahçesinde bir araya geldiği etkinlikte, kurak geçen bahar mevsiminin ardından rahmet yağması için dualar edildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Bölge halkının yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş programa katıldı.

Köy sakinlerinden yapılan açıklamada, bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü ve birlik beraberliğe katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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