Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 107.4 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
SİNOP - Sinop'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde gerçekleşen 2 farklı operasyonda, 107.4 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak Sinop Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.