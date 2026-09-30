Sinop'ta üniversitelilere uyuşturucuyla mücadele ve UYUMA anlatıldı

Sinop'ta üniversitelilere uyuşturucuyla mücadele ve UYUMA anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki programda öğrencilere Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele, UYUMA ve NARVAS Projesi anlatıldı.
Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca uyuşturucu ile mücadelede ihbar ve farkındalık açısından kullanılan UYUMA aplikasyonu ile NARVAS Projesi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.
Yetkililer tarafından öğrencilerin uyuşturucuyla mücadelede farkındalıklarının artırılması ve ilgili uygulama ile projeler hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı belirtildi.