Sinop'ta üniversitelilere uyuşturucuyla mücadele ve UYUMA anlatıldı

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Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca uyuşturucu ile mücadelede ihbar ve farkındalık açısından kullanılan UYUMA aplikasyonu ile NARVAS Projesi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer tarafından öğrencilerin uyuşturucuyla mücadelede farkındalıklarının artırılması ve ilgili uygulama ile projeler hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı