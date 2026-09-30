Haberler

Sinop'ta üniversitelilere uyuşturucuyla mücadele ve UYUMA anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta üniversitelilere uyuşturucuyla mücadele ve UYUMA anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki programda öğrencilere Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele, UYUMA ve NARVAS Projesi anlatıldı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca uyuşturucu ile mücadelede ihbar ve farkındalık açısından kullanılan UYUMA aplikasyonu ile NARVAS Projesi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer tarafından öğrencilerin uyuşturucuyla mücadelede farkındalıklarının artırılması ve ilgili uygulama ile projeler hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi

Eşi benzeri görülmemiş olay! Herkesin ağzı açık kaldı
Katılımevim ve Birevim'in satışında yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi! İki şirket için kritik başvuru
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir