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Sinop'ta Su İçen Sevimli Sincap Kameralara Yakalandı

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Sinop'un Akliman mevkisinde ağaç gövdesine yerleştirilen su kabından su içen bir sincap, ormanda gezintiye çıkan bir aile tarafından kaydedildi. Görüntülerde sincap, ürkek bakışlarla suyunu içerken, daha sonra ağacın yüksek noktalarına çıkarak gözden kayboluyor.

Sinop'ta su içen sincap kameralara yakalandı

SİNOP - Sinop'ta ağaç gövdesine yerleştirilen su kabından su içen sincap, kameralar tarafından kaydedildi.

Sinop Akliman mevkisinde ormanlık alanda bulunan bir ağacın gövdesine yerleştirilen su kabından su için sincap objektiflere takıldı. Ormanda gezintiye çıkan bir aile karşılaştığı manzarayı kayıt altına aldı. Çekilen görüntülerde ürkek bakışlarla suyunu içen sevimli sincap daha sonra ağacın yüksek noktalarına çıkarak gözden kayboldu.

Sinop'ta Su İçen Sevimli Sincap Kameralara Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel

Hayvanlar Akliman Güncel Yerel Yaşam Sinop Çevre Doğa

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