Sinop'ta ot yangını

SİNOP - Sinop'ta çıkan ot yangınında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sinop Adabaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otların bulunduğu alanda nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangına birlikte müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen itfaiyeciler zor onlar yaşadı. Yangın yaklaşık 1.5 saat içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.