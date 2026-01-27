Haberler

Sinop'ta yükümlülerden okullara bakım ve onarım desteği

Sinop'ta yükümlülerden okullara bakım ve onarım desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta okulların ara tatiline girmesiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tadilat ve bakım çalışmaları yürütmeye başladı. Amaç, öğrencilerin daha sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak.

Sinop'ta okulların ara tatile girmesiyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Sinop Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yükümlüler tarafından tadilat, bakım, onarım ve boya-badana çalışmaları yürütülüyor. Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Yetkililer, yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha temiz, güvenli ve düzenli bir ortamda eğitim almalarının hedeflendiğini ifade ederek, kamu yararına gerçekleştirilen faaliyetlerin farklı okullarda da sürdürüleceğini kaydetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı