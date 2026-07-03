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Sinop'ta muhtarlara sosyal hizmetler ve ŞÖNİM bilgilendirmesi

Sinop'ta muhtarlara sosyal hizmetler ve ŞÖNİM bilgilendirmesi
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda sosyal hizmet modelleri, hane ziyaretleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, merkez ilçe ile Erfelek ve Gerze'de görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik Alt Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modelleri tanıtılarak Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sunulan sosyal hizmetler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sosyal Risk Haritaları kapsamında yürütülen hane ziyaretleri ile diğer sosyal hizmet çalışmalarının vatandaşlara daha etkin ulaştırılmasında muhtarların üstlendiği önemli role dikkat çekildi.

Program kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer de gerçekleştirildi. Seminerde ALO 183 Sosyal Destek Hattı, KADES uygulaması, 6284 sayılı Kanun ve ŞÖNİM'in sunduğu hizmetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya İl Müdürü Can Kayhan Özok, İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak ve Şube Müdürü Türker Can'ın yanı sıra merkez, Erfelek ve Gerze ilçelerinden muhtarlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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