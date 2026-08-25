Sinop Valisi Özarslan'a Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş ve beraberindeki müftülük heyeti, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyarete, İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın yanı sıra İl Müftü Yardımcıları, şube müdürleri ve vaizler katıldı. Ziyarette İl Müftüsü Bektaş, Vali Dr. Mustafa Özarslan'a haftanın ana teması olan "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" kitabını, İmam Nevevi'nin kaleme aldığı 3 ciltlik "Riyazü's-Salihin" hadis eserinin tercümesini ve Mustafa Asım Köksal'ın "Peygamberler Tarihi" adlı eserini takdim etti.

Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. Mustafa Özarslan, Mevlid-i Nebi Haftası'nın aziz millete, tüm İslam alemine ve dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunarak İl Müftüsü Bektaş ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı