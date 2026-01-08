Sinop'ta İş Yerinde Mahsur Kalan Tilki Kurtarıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bir iş yerinin bahçesinde mahsur kalan tilki, Boyabat İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, doğal yaşamına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Esentepe Mahallesi'nde kapalı durumda bulunan bir iş yerinin arka kısmındaki yaklaşık 4-5 metre derinlikte bulunan bahçeye düşen tilki, burada mahsur kaldı. Aç ve susuz kaldığı gözlenen tilkiyi fark eden vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için çaba sarf etti ancak başarılı olamayınca durumu Boyabat İtfaiyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Boyabat İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kontrollü çalışma başlattı. Bahçeye giren tecrübeli itfaiye eri, tilkiyi zarar vermeden eliyle ensesinden tutarak sıkıştığı alandan çıkardı. Elinde tilkiyle dışarı çıkan itfaiye erine vatandaşlar şaşkınlıkla baktılar. Kurtarma işleminin ardından tilki için açık alan oluşturuldu.

Özgürlüğüne kavuşan tilki, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı ve ilçenin karanlık bölgelerinde gözden kayboldu.