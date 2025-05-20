Sinop'ta Köpek Saldırısı: İki Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Sinop'ta başıboş köpekler 2 küçükbaş hayvanı telef etti

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan iki küçükbaş hayvanın köpek saldırısıyla telef olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinde otlayan üç küçükbaş hayvana köpek saldırdı. Saldırının ardından iki hayvan telef olurken, bir tanesi de yaralı olarak kurtuldu.

Mahalle sakinleri, benzer olayların gelecekte de yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.