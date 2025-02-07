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Sinop'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Sinop'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Jandarma Tarafından Kurtarıldı
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Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen jandarma, arızalanan araçları olan vatandaşı da diyaliz tedavisine ulaştırdı.

Sinop'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı.

Sinop'un yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Erfelek ilçesi Soğucalı köy yolunda araçları arızalanan vatandaşlar, mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından, araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Erfelek ilçesi Yeniköy'de ikamet eden ve diyaliz tedavisine gidecek olan vatandaş da servis aracına jandarma tarafından ulaştırıldı. Kar yağışı yaşanan bölgelerde jandarma ekipleri devriye ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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