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Sinop’ta kadına yönelik şiddete karşı farkındalık artıyor

Sinop’ta kadına yönelik şiddete karşı farkındalık artıyor
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Seminerde katılımcılara kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, şiddet türleri, 6284 sayılı Kanun kapsamında sunulan koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verildi. Ayrıca ŞÖNİM'in sunduğu hizmetler, ALO 183 Sosyal Destek Hattı ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak, uygulamaların kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, şiddetin olmadığı, eşitlik, saygı ve güvenli yaşam hakkının güçlendiği bir toplum hedefiyle farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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