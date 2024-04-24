Sinop'ta inşaat malzemesi hırsızlarına suçüstü

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde kablo ve inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli çalmış oldukları malzemeler ile suçüstü yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Ayancık ilçesinde değişik tarihlerde gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının failleri tespit edildi. Ekipler tarafından şüpheli şahısların ev ve çevrelerinde yapılan aramalarda, 83 kilogram bakır kablo, 1 adet çapa makinası, 2 adet çim biçme makinesi, 3 adet motorlu testere, 4 adet spiral makinası, 4 adet matkap ve çeşitli muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.