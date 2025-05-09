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Sinop'ta İncir Ağacı Otomobilin Üzerine Devrildi

Sinop'ta İncir Ağacı Otomobilin Üzerine Devrildi
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Sinop'ta bir apartmanın bahçesindeki yaşlı incir ağacı, kökünden devrilerek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda aracın maddi hasarı meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması mahalle sakinlerini rahatlattı.

Sinop'ta incir ağacı otomobilin üstüne devrildi

SİNOP - Sinop'ta bir apartmanın bahçesinde bulunan incir ağacı, otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ada Mahallesi Kartopu Sokak No: 1'deki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı incir ağacı, herhangi bir dış etken olmadan kökünden devrilerek sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere yardımıyla ağacı keserek kaldırdı. Araçta maddi hasar oluşurken, olayın şans eseri can kaybına yol açmaması mahalle sakinlerini rahatlattı.

Mahalle halkı, ağacın uzun süredir sağlıksız göründüğünü ve devrilmesinin sürpriz olmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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