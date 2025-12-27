Sinop'ta Flamingolardan Görsel Şölen

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Demirci Köyü açıklarında görüntülenen flamingolar görsel şölen oluşturdu.

Sinop Demirci Köyü açıklarında flamingolar görüntülendi. Sayıları yaklaşık 50 kadar olan flamingolar, görsel bir şölen oluşturdu. Pembe renkleriyle ünlü olan flamingoların şöleni bir balıkçı teknesindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.