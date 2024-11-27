Sinop'ta evcil ve yabani hayvanlara yem desteği

SİNOP - Sinop'ta kar temizleme çalışması yapan ekipler, evcil ve yabani hayvanlara yem desteği sağladı.

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları açma çalışması sırasında hayvanları da unutmadı. Ekipler, karla kaplı alanlarda yiyecek arayan evcil ve yabani hayvanlar için yemleme çalışmaları gerçekleştirdi.

"Kar yollarımızı kapatabilir, ancak yüreklerimizi asla" diyen ekipler, kış şartlarında hem insanların güvenliğini sağlamak hem de doğal hayatı korumak adına çalıştıklarını söyledi.