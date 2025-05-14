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Sinop'ta Dronla Sivrisinek İlaçlaması Başlatıldı

Sinop'ta Dronla Sivrisinek İlaçlaması Başlatıldı
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Sinop'ta, sivrisineklerin üremesini ve yayılmasını önlemek amacıyla sazlık ve bataklık alanlarda dronla ilaçlama çalışmaları başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulama, halk sağlığını korumayı ve sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyor.

Sinop'ta dronlu sivrisinek ilaçlaması

SİNOP - Sinop'ta sivrisineklerin üremesini ve yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmalarında, sazlık ve bataklık alanlar dronla ilaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdares iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve teknik ekip yer aldı. Ekipler, sivrisineklerin yoğun bulunduğu sazlık ve bataklık alanlarda dron destekli larvasit ilaçlaması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, sivrisinekle mücadelede üç aşamalı bir plan uyguladıklarını belirtti. Müdür Önlem, "Birinci aşamada riskli alanlar belirlendi. İkinci aşamada ise çeltik üreticilerimize yönelik bilgilendirme ve mücadele eğitimi verildi. Şu anda üçüncü aşamaya geçerek sazlık ve bataklık alanlarda sıvı ve tablet larvasitlerle toplam 6 bin dönümlük alanda dron ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Yapılan çalışmanın, hem halk sağlığının korunması hem de yaz aylarında artan sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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