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Sinop’ta din görevlileri en etkili hutbe için yarıştı

Sinop’ta din görevlileri en etkili hutbe için yarıştı
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Sinop’ta 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İl Geneli Etkili Hutbe Sunumu Yarışması düzenlendi.

Sinop'ta 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İl Geneli Etkili Hutbe Sunumu Yarışması düzenlendi.

Tarihi Alaaddin Camii'nde gerçekleştirilen yarışmaya il genelinden din görevlileri katıldı. Yarışmada katılımcılar, hutbe sunum becerilerini jüri karşısında sergiledi.

Yarışmanın değerlendirme komisyonunda İl Müftü Yardımcısı Yaşar Sanlav, Boyabat İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İsmail Işık, Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen ve Uzman İmam-Hatip Abdullah Ergin görev aldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Boyabat ilçesinden yarışmaya katılan Muhamet Nesim Okumuş il birincisi oldu.

Yarışmanın ardından dereceye giren din görevlilerini tebrik eden İl Müftüsü Paşa Bektaş, yarışmaya katılan tüm görevlilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Yarışmanın, din görevlilerinin hitabet becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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