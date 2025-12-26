Sinop'ta çevre bilinci tiyatroyla aşılandı

Sinop'ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" adlı tiyatro oyunu, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Gerze ve Erfelek ilçelerinde sahnelendi. Etkinlik kapsamında toplam 2 bin öğrenciye ulaşıldı.

Sinop'ta hayata geçirilen tiyatro oyunu, Gerze ve Erfelek'te bulunan 5 okulda, 15 ayrı gösterimle öğrencilerle buluştu. Oyun, eğitici içeriği ve interaktif anlatımıyla öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Gösterimlerde su tasarrufu, sıfır atık, geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir çevre anlayışı ön plana çıkarıldı. Çocuklara, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu davranışlar tiyatronun gücüyle aktarıldı.

Yetkililer, insan odaklı ve çevreye duyarlı projelerin önümüzdeki süreçte de il genelinde yaygınlaştırılarak devam edeceğini ifade etti. - SİNOP