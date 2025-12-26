Haberler

Sinop'ta çevre bilinci tiyatroyla aşılandı

Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen 'Bora Geri Dönüşüm Yolunda' adlı tiyatro oyunu, Gerze ve Erfelek ilçelerinde toplam 2 bin öğrenciye çevre bilinci kazandırmak amacıyla sahnelendi. Oyun, eğitimci içeriği ile çocuklardan yoğun ilgi gördü ve çevre dostu davranışları tanıttı.

Sinop'ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" adlı tiyatro oyunu, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Gerze ve Erfelek ilçelerinde sahnelendi. Etkinlik kapsamında toplam 2 bin öğrenciye ulaşıldı.

Sinop'ta hayata geçirilen tiyatro oyunu, Gerze ve Erfelek'te bulunan 5 okulda, 15 ayrı gösterimle öğrencilerle buluştu. Oyun, eğitici içeriği ve interaktif anlatımıyla öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Gösterimlerde su tasarrufu, sıfır atık, geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir çevre anlayışı ön plana çıkarıldı. Çocuklara, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu davranışlar tiyatronun gücüyle aktarıldı.

Yetkililer, insan odaklı ve çevreye duyarlı projelerin önümüzdeki süreçte de il genelinde yaygınlaştırılarak devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
