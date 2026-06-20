Sinop'ta minik öğrencilere polis mesleği tanıtıldı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gelincik Anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Trafik Eğitim Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen programda öğrencilere temel trafik bilgileri, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, çocuk oyun alanlarında güvenli davranış kuralları ile yayaların kullanacağı geçitler ve güvenli geçiş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sırasında minik öğrencilere trafik kurallarının günlük hayattaki önemi anlatılırken, uygulamalı bilgilerle farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Eğitim faaliyetinin ardından öğrenciler, Sinop İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek emniyet birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Polislerin görevleri hakkında bilgi alan çocuklar, polislik mesleğini daha yakından tanıyarak keyifli anlar yaşadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı