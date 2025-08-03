Sinop'ta Amatör Balıkçılara Bilgilendirme Semineri

Sinop'ta Amatör Balıkçılara Bilgilendirme Semineri
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Sinop'ta amatör balıkçılar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerinde 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ile ilgili bilgiler aldı.

Sinop'ta olta avcılığı yapılan bölgelerde amatör balıkçılar bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim elemanları tarafından amatör olta avcılığına dair '6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ile getirilen düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler verildi, tebliği anlatan broşürler dağıtıldı. Bölgede yoğun olarak avlanan türlerin asgari avlanabilir boy limitleri, avlanma yasakları ve miktarlarına ilişkin bilinçlendirme sağlandı. Ekipler, sürdürülebilir balıkçılık için amatör balıkçıların kurallara uymasının önemine vurgu yaptı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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