Sinop'ta akülü motosiklet yaya böyle çarptı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında akülü motosikletin karşıdan karşıya geçerken çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden üç tekerlekli akülü motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmekte olan, sokaklarda teybiyle yürüyerek müzik dinlemesiyle ünlü Cevdet Keskinsoy'açarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Keskinsoy yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan yaralı, sandalyeye oturtuldu. Çarpan sürücü ise bir süre durumu izledikten sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.