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Sinop’ta afet mesaisi

Sinop’ta afet mesaisi
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Sinop’ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarının ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.

Sinop'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarının ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grubu üyeleri ile ilgili kurumların müdürleri katıldı. Toplantıda, Sinop merkez ve ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışın oluşturabileceği risklere karşı alınan tedbirler değerlendirildi. Dere yatakları, heyelan riski bulunan bölgeler ile ani sel ve su baskını yaşanabilecek alanlarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Muhtemel afet ve acil durumlara karşı kurumların iş makineleri, araç parkı, ekipman kapasiteleri, personel durumu ve müdahale süreçlerine ilişkin hazırlıklar da toplantının gündeminde yer aldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların meteorolojik uyarıları ve resmi kurumların duyurularını takip etmeleri istendi. Açıklamada, zorunlu olmadıkça dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ve heyelan tehlikesi taşıyan bölgelerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

Şiddetli yağış sırasında su baskını riski bulunan güzergahların kullanılmaması ve trafikte dikkatli olunması çağrısında bulunulan açıklamada, olası acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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